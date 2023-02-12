Nicky Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicky Devlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicky Devlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicky Devlin 17 Ekim 1993 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicky Devlin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicky Devlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicky Devlin'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicky Devlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicky Devlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicky Devlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicky Devlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dumbarton U20

1 Aralık 2010 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2011 yılında Motherwell FC U20

1 Mart 2012 yılında Stenhousemuir

6 Mayıs 2012 yılında Motherwell FC U20

17 Ağu 2012 yılında Dumbarton FC

31 Ocak 2013 yılında Motherwell FC U20

29 Mart 2013 yılında Stenhousemuir

5 Mayıs 2013 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Stenhousemuir

19 Temmuz 2014 yılında Ayr United

1 Temmuz 2017 yılında FC Walsall

1 Temmuz 2019 yılında Livingston FC

Nicky Devlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicky Devlin şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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