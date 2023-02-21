Andrey Langovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Langovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Langovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Langovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Langovich 28 Mayıs 2003 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лангович Андрей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Langovich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Andrey Langovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrey Langovich'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Andrey Langovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Langovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Langovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Langovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Rostov II

1 Temmuz 2021 yılında Rostov

Andrey Langovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Langovich şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Langovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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