Kirill Shchetinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Shchetinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Shchetinin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Shchetinin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Shchetinin 17 Ocak 2002 tarihinde Kursk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Щетинин Кирилл Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Shchetinin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Shchetinin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Shchetinin'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kirill Shchetinin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Shchetinin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kirill Shchetinin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Shchetinin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2018 yılında Loko Moskau II

30 Ağustos 2019 yılında Zenit II

1 Temmuz 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

26 Temmuz 2021 yılında Rostov

30 Haziran 2022 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2022 yılında Rostov

Kirill Shchetinin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Shchetinin şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirill Shchetinin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avangard Kursk

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 9 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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