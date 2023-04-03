İvan Komarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Komarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Komarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Komarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Komarov 15 Nisan 2003 tarihinde Slavyansk-na-Kubani şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Комаров Иван Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Komarov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Star yapmaktadır. İvan Komarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Komarov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Komarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Komarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Komarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Komarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Akademia Rostov

19 Haziran 2020 yılında Rostov II

3 Ağustos 2020 yılında Akademia Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Rostov II

İvan Komarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Komarov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

2018 Victoria Slavyansk-na-Kubani

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.