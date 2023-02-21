Danila Sukhomlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Sukhomlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Sukhomlinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Sukhomlinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Sukhomlinov 31 Ağustos 2002 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сухомлинов Данила Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Sukhomlinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Danila Sukhomlinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danila Sukhomlinov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Danila Sukhomlinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Sukhomlinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Sukhomlinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Sukhomlinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Energomash U19

1 Ocak 2019 yılında Master-Saturn

3 Temmuz 2020 yılında Rostov II

1 Temmuz 2021 yılında Rostov

1 Temmuz 2022 yılında SKA Khabarovsk

31 Aralık 2022 yılında Rostov

Danila Sukhomlinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Sukhomlinov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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