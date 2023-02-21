Khoren Bayramyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khoren Bayramyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khoren Bayramyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khoren Bayramyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khoren Bayramyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khoren Bayramyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khoren Bayramyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khoren Bayramyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khoren Bayramyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khoren Bayramyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khoren Bayramyan 7 Ocak 1992 tarihinde Koti, Tavush Province şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Байрамян Хорен Робертович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khoren Bayramyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khoren Bayramyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Ağustos 2011 tarihinde katılmıştır. Khoren Bayramyan'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khoren Bayramyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khoren Bayramyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khoren Bayramyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khoren Bayramyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında MITOS

1 Ocak 2010 yılında Rostov II

1 Ağustos 2011 yılında Rostov

26 Ağustos 2013 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2014 yılında Rostov

1 Temmuz 2014 yılında Volgar

30 Haziran 2015 yılında Rostov

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2019 yılında Rostov

Khoren Bayramyan kimdir

Khoren Bayramyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khoren Bayramyan şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rostov Region Olympische Schule (-2008),

Khoren Bayramyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Khoren Bayramyan nereli

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