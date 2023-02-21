Sergey Pesjakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pesjakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Pesjakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Pesjakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Pesjakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pesjakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Pesjakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pesjakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Pesjakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Pesjakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Pesjakov 16 Aralık 1988 tarihinde Ivanovo şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Песьяков Сергей Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Pesjakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Pesjakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sergey Pesjakov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergey Pesjakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Pesjakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergey Pesjakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Pesjakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2005 yılında Shinnik Yaroslav

1 Ocak 2007 yılında Tekstilshchik

31 Aralık 2007 yılında Shinnik Yaroslav

1 Ocak 2008 yılında Shinnik Yaroslav

1 Ağustos 2009 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2011 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2011 yılında Spartak Moskova

10 Ocak 2012 yılında Rostov

30 Haziran 2012 yılında Spartak Moskova

12 Ağustos 2015 yılında Anji Mahaçkale

31 Aralık 2015 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

Sergey Pesjakov kimdir

Sergey Pesjakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Pesjakov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Pesjakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Pesjakov nereli

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