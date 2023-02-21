Danila Prokhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Prokhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Prokhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Prokhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Prokhin 24 Mayıs 2001 tarihinde Kirishi, Leningrad Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Прохин Данила Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Prokhin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Danila Prokhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danila Prokhin'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Danila Prokhin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/proha_87_/

Danila Prokhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Prokhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danila Prokhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Prokhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Zenit II

1 Temmuz 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ağustos 2020 yılında Zenit

22 Şubat 2021 yılında Sochi

30 Haziran 2021 yılında Zenit

1 Temmuz 2021 yılında Rostov

2 Temmuz 2021 yılında Sochi

30 Haziran 2022 yılında Rostov

Danila Prokhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Prokhin şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Danila Prokhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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