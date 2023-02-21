Aleksandr Silyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Silyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Silyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Silyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Silyanov 17 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сильянов Александр Кириллович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Silyanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Aleksandr Silyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Silyanov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Silyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Silyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Silyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Silyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CSKA Moskova II

15 Ağustos 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2021 yılında Loko Moskova

18 Ocak 2022 yılında Rostov

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Aleksandr Silyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Silyanov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Silyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 27 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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