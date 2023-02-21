Aleksey Mironov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Mironov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Mironov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Mironov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Mironov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Mironov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Mironov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Mironov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Mironov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Mironov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Mironov 1 Ocak 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Миронов Алексей Владиславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Mironov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Aleksey Mironov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Mironov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Mironov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Mironov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Mironov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Mironov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

2 Ağustos 2018 yılında Loko-Kazanka M.

14 Ağustos 2020 yılında Orenburg

30 Haziran 2022 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Rostov

Aleksey Mironov kimdir

Aleksey Mironov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Mironov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Mironov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Aleksey Mironov nereli

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