David Tosevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Tosevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Tosevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Tosevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Tosevski 16 Temmuz 2001 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Давид Тошевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Tosevski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. David Tosevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Tosevski'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Tosevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Tosevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Tosevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Tosevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rabotnicki

27 Temmuz 2020 yılında Rostov

23 Şubat 2021 yılında Tambov

30 Haziran 2021 yılında Rostov

31 Ağustos 2021 yılında Górnik Zabrze

18 Şubat 2022 yılında Rostov

19 Şubat 2022 yılında Michalovce

30 Haziran 2022 yılında Rostov

David Tosevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Tosevski şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

David Tosevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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