Nikita Medvedev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Medvedev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Medvedev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Medvedev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Medvedev 17 Aralık 1994 tarihinde Izhevsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Медведев Никита Олегович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Medvedev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Nikita Medvedev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Medvedev'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Medvedev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Medvedev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikita Medvedev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Medvedev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zenit Izhevsk

21 Şubat 2016 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskova

17 Ağustos 2020 yılında Rubin Kazan

21 Temmuz 2022 yılında Rostov

Nikita Medvedev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Medvedev şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.