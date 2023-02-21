Evgeniy Chernov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Chernov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Chernov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Chernov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgeniy Chernov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Chernov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Chernov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Chernov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Chernov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Chernov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Chernov 23 Ekim 1992 tarihinde Tomsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чернов Евгений Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Chernov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Evgeniy Chernov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Chernov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Chernov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chernov.e23/

Evgeniy Chernov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Chernov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Evgeniy Chernov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Chernov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2010 yılında Tom Tomsk II

1 Ocak 2012 yılında Tom Tomsk

18 Temmuz 2012 yılında Gazovik Orenburg

30 Haziran 2013 yılında Tom Tomsk

5 Temmuz 2013 yılında Khimik

30 Haziran 2015 yılında Tom Tomsk

3 Temmuz 2015 yılında Enisey

31 Aralık 2015 yılında Tom Tomsk

1 Şubat 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2017 yılında Zenit

11 Temmuz 2017 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Zenit

11 Şubat 2019 yılında Rostov

6 Ekim 2020 yılında Krasnodar

10 Temmuz 2022 yılında Rostov

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

Evgeniy Chernov kimdir

Evgeniy Chernov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Chernov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Chernov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Evgeniy Chernov nereli

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