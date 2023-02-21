Danil Glebov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Glebov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Glebov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Glebov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Glebov 3 Kasım 1999 tarihinde Tomsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глебов Данил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Glebov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danil Glebov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 13 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Danil Glebov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danil Glebov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.glebov9/

Danil Glebov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Glebov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danil Glebov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Glebov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Akademia Loko

1 Ocak 2017 yılında Anzhi U19

24 Nisan 2017 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2018 yılında Anji Mahaçkale

13 Ocak 2019 yılında Rostov

Danil Glebov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Glebov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danil Glebov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tom Tomsk Jugend (-2015), Akademia Lokomotiv Moskau (2015 - 2016)

Rusya takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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