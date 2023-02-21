Daniil Utkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Utkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Utkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Utkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Utkin 12 Ekim 1999 tarihinde Aksay, Rostov Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Уткин Даниил Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Utkin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Utkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Utkin'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniil Utkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/utkin_danil47/

Daniil Utkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Utkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniil Utkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Utkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Rostov

Daniil Utkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Utkin şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniil Utkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SKA Rostov, Akademia FK Krasnodar (-31.12.2016)

Rusya takımında 18 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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