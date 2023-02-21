Maksim Osipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Osipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Osipenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Osipenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Osipenko 16 Mayıs 1994 tarihinde Omsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Осипенко Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Osipenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Osipenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maksim Osipenko'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Maksim Osipenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Osipenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksim Osipenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Osipenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Irtysh Omsk

22 Şubat 2016 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

9 Ocak 2020 yılında Rostov

Maksim Osipenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Osipenko şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Osipenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neftyanik Omsk

Rusya takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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