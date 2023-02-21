Roman Tugarev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Tugarev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Tugarev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Tugarev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Tugarev 22 Temmuz 1998 tarihinde Izhevsk şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тугарев Роман Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Tugarev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Roman Tugarev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Tugarev'nin FK Rostov ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Tugarev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Tugarev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roman Tugarev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Tugarev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2019 yılında Loko Moskova

17 Ekim 2020 yılında Rostov

11 Şubat 2021 yılında Loko Moskova

12 Şubat 2021 yılında Rostov

Roman Tugarev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Tugarev şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Roman Tugarev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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