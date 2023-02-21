Stepan Melnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Melnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Melnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Melnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Melnikov 25 Nisan 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мельников Степан Кириллович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Melnikov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stepan Melnikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Melnikov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stepan Melnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Melnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Melnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Melnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Spartak II

1 Ocak 2021 yılında Spartak 2

20 Ocak 2022 yılında Rostov

Stepan Melnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Melnikov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stepan Melnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lider Moskau

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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