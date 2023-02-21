Nikolay Komlichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Komlichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Komlichenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay Komlichenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay Komlichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Komlichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Komlichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Komlichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Komlichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Komlichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Komlichenko 29 Haziran 1995 tarihinde Plastunovskaya, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Комличенко Николай Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Komlichenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Komlichenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Komlichenko'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Komlichenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nkomlichenko/?hl=ru

Nikolay Komlichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Komlichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikolay Komlichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Komlichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2011 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2013 yılında Krasnodar 2

28 Ocak 2015 yılında Chernomorets N.

30 Haziran 2015 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2016 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2017 yılında Krasnodar

24 Temmuz 2017 yılında Mlada Boleslav

29 Ocak 2019 yılında Krasnodar

30 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

25 Ocak 2020 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Rostov

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Moskova

9 Temmuz 2022 yılında Rostov

Nikolay Komlichenko kimdir

Nikolay Komlichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Komlichenko şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Komlichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolay Komlichenko nereli

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