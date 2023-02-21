Denis Terentjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Terentjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Terentjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Terentjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Terentjev 13 Ağustos 1992 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Терентьев Денис Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Terentjev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Denis Terentjev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Terentjev'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Terentjev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/terentevden/

Denis Terentjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Terentjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Terentjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Terentjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Zenit II

6 Eylül 2012 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2014 yılında Zenit II

1 Temmuz 2014 yılında Zenit 2 S-Pb

5 Şubat 2015 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

2 Temmuz 2015 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Zenit

2 Eylül 2019 yılında Ufa

31 Temmuz 2020 yılında Zenit

15 Ekim 2020 yılında Rostov

Denis Terentjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Terentjev şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Denis Terentjev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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