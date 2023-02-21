Aleksandr Selyava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Selyava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Selyava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Selyava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Selyava 17 Mayıs 1992 tarihinde Belynichi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Селява Александр Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Selyava Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Aleksandr Selyava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Selyava'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Selyava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selyava.a/

Aleksandr Selyava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Selyava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Selyava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Selyava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Klechesk

24 Şubat 2012 yılında Torpedo Zhodino

5 Ocak 2016 yılında Soligorsk

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2022 yılında Rostov

Aleksandr Selyava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Selyava şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Selyava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BATE Borisov

Belarus takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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