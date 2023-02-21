Egor Golenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Golenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Golenkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Golenkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Egor Golenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Golenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Golenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Golenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Golenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Golenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Golenkov 7 Temmuz 1999 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Голенков Егор Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Golenkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Egor Golenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Golenkov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Egor Golenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Golenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Egor Golenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Golenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2015 yılında KS Samara II

15 Ağustos 2017 yılında Leiria U19

30 Haziran 2018 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2019 yılında KS Samara

26 Ağustos 2021 yılında Sigma Olomouc

9 Şubat 2022 yılında Rostov

Egor Golenkov kimdir

Egor Golenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Golenkov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Egor Golenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Egor Golenkov nereli

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