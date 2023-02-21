Viktor Melekhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Melekhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Melekhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Melekhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Melekhin 16 Aralık 2003 tarihinde Domodedovo, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мелёхин Виктор Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Melekhin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Viktor Melekhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Melekhin'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Viktor Melekhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Melekhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Viktor Melekhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Melekhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Akademia Rodina

22 Şubat 2021 yılında Rostov II

1 Eylül 2021 yılında Rostov

Viktor Melekhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Melekhin şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Melekhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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