Nikolay Poyarkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Poyarkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Poyarkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Poyarkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Poyarkov 16 Ekim 1999 tarihinde Efremov, Tula Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Поярков Николай Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Poyarkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Poyarkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Nikolay Poyarkov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Poyarkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Poyarkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Poyarkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Poyarkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia Loko

1 Temmuz 2016 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Eylül 2019 yılında Rostov

2 Eylül 2019 yılında Rubin Kazan

31 Temmuz 2020 yılında Rostov

Nikolay Poyarkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Poyarkov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Poyarkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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