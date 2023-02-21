Andrey Savin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Savin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Savin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Savin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Savin 30 Ağustos 1999 tarihinde Kirov şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Савин Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Savin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Savin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Savin'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Savin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andry.savin/

Andrey Savin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Savin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Savin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Savin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2015 yılında Dinamo Kirov

13 Temmuz 2017 yılında Nosta

24 Şubat 2019 yılında Loko-Kazanka M.

30 Haziran 2020 yılında Nosta

1 Temmuz 2020 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

Andrey Savin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Savin şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Savin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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