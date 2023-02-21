İvan İgnatjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İgnatjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İgnatjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İgnatjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İgnatjev 6 Ocak 1999 tarihinde Achinsk, Krasnoyarsk Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Игнатьев Иван Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İgnatjev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan İgnatjev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan İgnatjev'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan İgnatjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İgnatjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan İgnatjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İgnatjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar

1 Ocak 2020 yılında Rubin Kazan

2 Şubat 2022 yılında KS Samara

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

21 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

İvan İgnatjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İgnatjev şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan İgnatjev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Achinsk, FK Krasnodar

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 13 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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