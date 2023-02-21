Artem Dzyuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Dzyuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Dzyuba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Dzyuba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Dzyuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Dzyuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Dzyuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Dzyuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Dzyuba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Dzyuba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Dzyuba 22 Ağustos 1988 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дзюба Артём Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Dzyuba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Artem Dzyuba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Dzyuba'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Dzyuba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Artem Dzyuba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Dzyuba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artem Dzyuba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Dzyuba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2004 yılında Spartak II

1 Ocak 2007 yılında Spartak Moskova

1 Ağustos 2009 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2009 yılında Spartak Moskova

8 Nisan 2010 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2010 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2013 yılında Rostov

30 Haziran 2014 yılında Spartak Moskova

27 Şubat 2015 yılında Rostov

30 Haziran 2015 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Zenit

31 Ocak 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2018 yılında Zenit

18 Ağustos 2022 yılında Adana Demirspor

3 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Loko Moskova

Artem Dzyuba kimdir

Artem Dzyuba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Dzyuba şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Moskau (1997-2002), DYUSSH Futbolnoye Delo (2002-2003), Spartak Moskau (2003-2004)

Artem Dzyuba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 30 gol atmıştır.

Rusya B takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artem Dzyuba nereli

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