Lucas Fasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Fasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Fasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Fasson 30 Mayıs 2001 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Fasson dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Fasson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PJIF SOLUTIONS yapmaktadır. Lucas Fasson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Fasson'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Fasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Fasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Fasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Fasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında La Serena

17 Ağustos 2021 yılında Athletico-PR

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

Lucas Fasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Fasson şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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