İvan Kuzmichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kuzmichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kuzmichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kuzmichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kuzmichev 20 Ekim 2000 tarihinde Togliatti, Samara Oblast şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузьмичев Иван Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kuzmichev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. İvan Kuzmichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Kuzmichev'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İvan Kuzmichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kuzmichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Kuzmichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kuzmichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Lada Togliatti

20 Ocak 2020 yılında Ural 2

1 Eylül 2021 yılında Ural

7 Eylül 2022 yılında Loko Moskova

İvan Kuzmichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kuzmichev şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

İvan Kuzmichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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