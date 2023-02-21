Mario Mitaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Mitaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Mitaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Mitaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Mitaj 6 Ağustos 2003 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Mitaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSP FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Mario Mitaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Mitaj'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mario Mitaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Mitaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Mitaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Mitaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2020 yılında AEK Atina

27 Ağustos 2022 yılında Loko Moskova

Mario Mitaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Mitaj şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Mitaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athen (2017-2020)

Arnavutluk takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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