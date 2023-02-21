Nair Tiknizyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nair Tiknizyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nair Tiknizyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nair Tiknizyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nair Tiknizyan 12 Mayıs 1999 tarihinde St.Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тикнизян Наир Оганесович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nair Tiknizyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nair Tiknizyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nair Tiknizyan'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nair Tiknizyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiki__71/

Nair Tiknizyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nair Tiknizyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nair Tiknizyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nair Tiknizyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2016 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2019 yılında CSKA Moskova

22 Ocak 2020 yılında Avangard Kursk

1 Haziran 2020 yılında CSKA Moskova

4 Ağustos 2021 yılında Loko Moskova

Nair Tiknizyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nair Tiknizyan şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nair Tiknizyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Fakel St. Petersburg (-2008), DYuSSh FK Kolomyagi St. Petersburg (2008 - 2011), Lokomotiv-Primorskiy St. Petersburg (2011 - 2013)

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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