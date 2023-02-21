Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Karpukas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Karpukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karpukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Karpukas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Karpukas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Karpukas 13 Haziran 2002 tarihinde Biysk, Altai Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Карпукас Артем Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Karpukas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Karpukas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Karpukas'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Karpukas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Karpukas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artem Karpukas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Karpukas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Şubat 2022 yılında Loko Moskova

Artem Karpukas kimdir

Artem Karpukas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Karpukas şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Artem Karpukas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Artem Karpukas nereli

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