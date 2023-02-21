İgor Smolnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Smolnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Smolnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Smolnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Smolnikov 8 Ağustos 1988 tarihinde Kamensk-Uralsk, Ekaterinburg Region şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смольников Игорь Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Smolnikov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. İgor Smolnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Smolnikov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Smolnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Smolnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Smolnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Smolnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Torpedo II

1 Ocak 2007 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2008 yılında Loko Moskova

1 Ocak 2009 yılında Ural

30 Haziran 2009 yılında Loko Moskova

1 Ağustos 2009 yılında Chita

31 Aralık 2009 yılında Loko Moskova

1 Ocak 2011 yılında Zhemchuzhina

30 Haziran 2011 yılında Loko Moskova

1 Ağustos 2011 yılında Rostov

30 Haziran 2012 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2012 yılında Rostov

2 Temmuz 2012 yılında Krasnodar

13 Ağustos 2013 yılında Zenit

1 Ağustos 2020 yılında Krasnodar

23 Temmuz 2021 yılında Arsenal Tula

16 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

8 Şubat 2023 yılında Loko Moskova

İgor Smolnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Smolnikov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İgor Smolnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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