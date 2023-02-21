Stanislav Magkeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Magkeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Magkeev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Magkeev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stanislav Magkeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Magkeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Magkeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Magkeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Magkeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Magkeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Magkeev 27 Mart 1999 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магкеев Станислав Альбертович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Magkeev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Stanislav Magkeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Stanislav Magkeev'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Magkeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Magkeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stanislav Magkeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Magkeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Akademia Loko

15 Eylül 2016 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Ocak 2020 yılında Loko Moskova

Stanislav Magkeev kimdir

Stanislav Magkeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Magkeev şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Magkeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stanislav Magkeev nereli

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