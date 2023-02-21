Sergey Pinyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pinyaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Pinyaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Pinyaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Pinyaev 2 Kasım 2004 tarihinde Saratov şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пиняев Сергей Максимович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Pinyaev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Sergey Pinyaev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Pinyaev'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergey Pinyaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/spinyaev09/

Haberin Devamı

Sergey Pinyaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Pinyaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergey Pinyaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Pinyaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Akad Chertanovo

19 Şubat 2019 yılında Chertanovo 2

1 Temmuz 2019 yılında Akad Chertanovo

1 Temmuz 2020 yılında Chertanovo

23 Temmuz 2021 yılında KS Samara

1 Ocak 2023 yılında Loko Moskova

Sergey Pinyaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Pinyaev şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergey Pinyaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sokol Saratov

Rusya takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.