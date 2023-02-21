Maksim Nenakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Nenakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Nenakhov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Nenakhov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksim Nenakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Nenakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Nenakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Nenakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Nenakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Nenakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Nenakhov 13 Aralık 1998 tarihinde Krasnogorsk, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ненахов Максим Максимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Nenakhov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Nenakhov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Nenakhov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksim Nenakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Nenakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maksim Nenakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Nenakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

19 Ocak 2018 yılında Tyumen

30 Haziran 2018 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2018 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2019 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2019 yılında Rotor Volgograd

15 Ocak 2020 yılında Akhmat Grozny

1 Temmuz 2021 yılında Loko Moskova

Maksim Nenakhov kimdir

Maksim Nenakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Nenakhov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Nenakhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Nenakhov nereli

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