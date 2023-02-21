Daniil Kulikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Kulikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Kulikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Kulikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Kulikov 24 Haziran 1998 tarihinde Reutov, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Куликов Даниил Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Kulikov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Daniil Kulikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniil Kulikov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Kulikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danilkulik19/

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Daniil Kulikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Kulikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniil Kulikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Kulikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Ocak 2020 yılında Loko Moskova

Daniil Kulikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Kulikov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Kulikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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