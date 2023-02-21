Daniil Khudyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Khudyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Khudyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Khudyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Khudyakov 9 Ocak 2004 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Худяков Даниил Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Khudyakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Daniil Khudyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniil Khudyakov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniil Khudyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Khudyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniil Khudyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Khudyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2021 yılında Loko Moskova

Daniil Khudyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Khudyakov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Khudyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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