Francois Kamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Kamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francois Kamano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francois Kamano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francois Kamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Kamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francois Kamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Kamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Kamano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Kamano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Kamano 2 Mayıs 1996 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Kamano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Francois Kamano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Francois Kamano'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francois Kamano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/f_kamano

http://www.instagram.com/francois_kamano/

http://www.facebook.com/francois.kamano.224

Francois Kamano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francois Kamano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francois Kamano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Kamano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2014 yılında SC Bastia

27 Temmuz 2016 yılında G. Bordeaux

17 Ağustos 2020 yılında Loko Moskova

Francois Kamano kimdir

Francois Kamano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Kamano şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Satellite FC (2010-2013), SC Bastia (2013-2014)

Francois Kamano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francois Kamano nereli

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