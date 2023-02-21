Wilson İsidor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson İsidor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson İsidor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilson İsidor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilson İsidor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson İsidor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson İsidor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson İsidor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson İsidor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson İsidor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson İsidor 27 Ağustos 2000 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Haiti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson İsidor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Wilson İsidor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wilson İsidor'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Wilson İsidor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/wilsonisidor21/

Wilson İsidor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson İsidor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wilson İsidor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson İsidor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Monaco B

1 Temmuz 2019 yılında Monaco

2 Eylül 2019 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2020 yılında Monaco

26 Ağustos 2020 yılında Bastia-Borgo

30 Haziran 2021 yılında Monaco

22 Ocak 2022 yılında Loko Moskova

Wilson İsidor kimdir

Wilson İsidor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson İsidor şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Le Rheu (2007-2009), Stade Rennais (2009-2018)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wilson İsidor nereli

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