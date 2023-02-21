Rifat Zhemaletdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rifat Zhemaletdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rifat Zhemaletdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rifat Zhemaletdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rifat Zhemaletdinov 20 Eylül 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Жемалетдинов Рифат Маратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rifat Zhemaletdinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Rifat Zhemaletdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rifat Zhemaletdinov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rifat Zhemaletdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rifat Zhemaletdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rifat Zhemaletdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rifat Zhemaletdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2016 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2018 yılında Loko Moskova

Rifat Zhemaletdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rifat Zhemaletdinov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Rifat Zhemaletdinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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