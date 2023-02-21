İlya Lantratov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Lantratov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Lantratov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Lantratov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Lantratov 11 Kasım 1995 tarihinde Prokhorovka, Belgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лантратов Илья Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Lantratov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Lantratov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Lantratov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İlya Lantratov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Lantratov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlya Lantratov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Lantratov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Salyut Belgorod

27 Şubat 2014 yılında Lokomotiv 2

1 Temmuz 2014 yılında Loko Moskau II

15 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

8 Şubat 2019 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

1 Ocak 2023 yılında Loko Moskova

İlya Lantratov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Lantratov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlya Lantratov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salyut Belgorod (-12/2011)

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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