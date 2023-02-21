Maksim Glushenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Glushenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Glushenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Glushenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Glushenkov 28 Temmuz 1999 tarihinde Smolensk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глушенков Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Glushenkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Maksim Glushenkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maksim Glushenkov'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Maksim Glushenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Glushenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksim Glushenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Glushenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Chertanovo

1 Ocak 2019 yılında Spartak Moskova

21 Şubat 2020 yılında KS Samara

31 Temmuz 2020 yılında Spartak Moskova

2 Şubat 2021 yılında Khimki

30 Haziran 2021 yılında Spartak Moskova

1 Ağustos 2021 yılında KS Samara

30 Haziran 2022 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında KS Samara

1 Ocak 2023 yılında Loko Moskova

Maksim Glushenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Glushenkov şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Glushenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Smolensk, Akademia Yuri Konoplov (2010-2013), Akademia Lokomotiv Moskau (2013-2014), Akademia Chertanovo (2014-2016)

Rusya takımında 20 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

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