Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme 12 Aralık 1985 tarihinde Cataguases şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Alvim Marinato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guilherme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Ağustos 2007 tarihinde katılmıştır. Guilherme'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marinatog1/

Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Atlético-PR

1 Ağustos 2007 yılında Loko Moskova

Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guilherme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PSTC-PR

Rusya takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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