Konstantin Maradishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Maradishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Maradishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Maradishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Maradishvili 7 Şubat 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Марадишвили Константин Кобович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Maradishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Maradishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantin Maradishvili'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Maradishvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/maradishvili/

Konstantin Maradishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Maradishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantin Maradishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Maradishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2020 yılında CSKA Moskova

2 Eylül 2021 yılında Loko Moskova

Konstantin Maradishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Maradishvili şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantin Maradishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (2007-2018)

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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