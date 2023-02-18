Angelo Timotej Rec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Timotej Rec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Timotej Rec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Timotej Rec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Timotej Rec 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Timotej Rec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Timotej Rec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Timotej Rec'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Timotej Rec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Timotej Rec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Timotej Rec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Timotej Rec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Beltinci

Angelo Timotej Rec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Timotej Rec şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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