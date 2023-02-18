Luka Hari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Hari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Hari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Hari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Hari 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Hari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Hari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Hari'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Hari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Hari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Hari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Hari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2021 yılında Beltinci

Luka Hari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Hari şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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