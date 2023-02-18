Filip Kosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kosi 20 Eylül 2002 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kosi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Kosi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kosi'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Kosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kosi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kosi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Tabor Sezana

16 Şubat 2022 yılında Drava Ptuj

30 Haziran 2022 yılında Tabor Sezana

9 Temmuz 2022 yılında Beltinci

Filip Kosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kosi şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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