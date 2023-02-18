Maksimiljan Zorman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksimiljan Zorman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksimiljan Zorman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksimiljan Zorman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksimiljan Zorman 21 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksimiljan Zorman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksimiljan Zorman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksimiljan Zorman'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksimiljan Zorman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksimiljan Zorman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksimiljan Zorman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksimiljan Zorman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında Beltinci

30 Haziran 2021 yılında NS Mura

20 Temmuz 2021 yılında Beltinci

Maksimiljan Zorman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksimiljan Zorman şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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