Jure Kokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Kokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jure Kokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jure Kokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jure Kokol 8 Eylül 2003 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jure Kokol Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jure Kokol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jure Kokol'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jure Kokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jure Kokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jure Kokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jure Kokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2023 yılında Beltinci

Jure Kokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jure Kokol şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.